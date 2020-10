Ottawa reparle de normes nationales pour les CHSLD, Québec se braque

Le gouvernement de l’Ontario détermine actuellement quels foyers de soins de longue durée recevront l’aide de la Croix-Rouge canadienne, alors que la deuxième vague de la pandémie s’installe dans cette province. Les données provinciales montrent que 66 foyers de soins de longue durée sont actuellement aux prises avec une éclosion de COVID-19.

Un porte-parole au ministère de la Santé et des Soins de longue durée a indiqué mardi que le gouvernement finalisera les détails du déploiement de la Croix-Rouge au cours des prochains jours. Le gouvernement fédéral a annoncé dimanche qu’il avait approuvé la demande de l’Ontario de déployer la Croix-Rouge dans sept établissements de soins de longue durée d’Ottawa. Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, a indiqué que la Croix-Rouge « aiderait à évaluer et à stabiliser la situation » dans ces foyers.

L’Ontario rapportait 746 nouveaux cas de COVID-19 mardi et 807 lundi. Neuf nouveaux décès ont également été signalés mardi et trois autres lundi. La ministre de la Santé, Christine Elliott, a précisé que sur les nouveaux cas signalés mardi, 311 se trouvaient à Toronto, 135 dans la région de Peel et 116 à Ottawa. Par ailleurs, 1292 cas ont été considérés comme résolus au cours des deux jours. La province a effectué plus de 67 700 tests pendant cette période.