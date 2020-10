La victime témoigne au procès de Gilbert Rozon

Le procès de Gilbert Rozon s’est amorcé mardi avec le témoignage de la victime qui a raconté avoir été agressée sexuellement après une soirée dans une discothèque de Saint-Sauveur en 1980. Le fondateur de Juste pour rire devait aller reconduire la plaignante chez elle, mais l’a plutôt amené dans une autre résidence.

« Quarante ans plus tard, je suis encore en colère contre moi de l’avoir laissé faire ça, pourquoi je ne me suis pas battue ? », a laissé tomber la plaignante, dont l’identité ne peut être révélée.

La femme, qui était âgée de 20 ans à l’époque, est revenue 40 ans en arrière pour raconter les circonstances de son agression. À l’époque, elle travaillait comme technicienne de son dans une station de radio des Laurentides. Elle a expliqué avoir connu M. Rozon, qui était alors âgé de 25 ans, lors de son passage à cette station. Il l’aurait invité à aller danser dans une discothèque populaire du coin, après un quart de travail. La victime a dit avoir accepté l’invitation à condition que M. Rozon vienne la reconduire par la suite chez ses parents, puisqu’elle n’avait pas de voiture.

« [Jusque-là] c’était une soirée plutôt neutre, il n’y avait pas eu de contact, on a pris un verre, on a parlé », a-t-elle relaté.

La soirée a toutefois pris une tout autre tournure une fois arrivée dans la voiture. « Dans l’auto, il m’a proposé de faire du “necking”. J’ai dit non, je trouvais ça niaiseux, j’avais 20 ans, pas 14 ans, et en plus avec la soirée qu’on venait de passer, je n’avais aucun intérêt à son égard », a-t-elle expliqué, la voix posée.

C’est alors que M. Rozon lui aurait dit qu’il devait passer chez sa secrétaire qui n’habitait pas loin afin de récupérer des documents. Une fois arrivés sur place, M. Rozon lui aurait proposé de descendre. « C’est comme un film. Il s’est comme jeté sur moi pour m’embrasser en mettant sa main dans mon décolleté après il a rentré sa main sous ma jupe, j’étais vraiment en colère », a-t-elle mentionné.

Une bousculade s’en est suivi et la victime a réussi à se défaire de l’étreinte de M. Rozon. Elle lui aurait alors demandé de la reconduite chez ses parents, mais M. Rozon aurait prétexté être trop fatigué pour reprendre le volant.

« Je n’avais pas envie d’appeler mon père à 3 h, c’était quelqu’un d’intense et c’était sûr j’allais me faire ramasser d’aplomb si je lui téléphonais. Comme on venait de se bousculer, je me suis dit que [M. Rozon] avait compris qu’il ne se passerait rien », a-t-elle expliqué.

La victime s’est endormie toute seule dans une chambre, mais lorsqu’elle s’est réveillée, M. Rozon était sur elle.

« Il était déterminé à avoir des relations sexuelles », a-t-elle mentionné. « Je me souviens de deux choses, de l’oppression et d’un sentiment, de lâcher prise, parce qu’à un moment je me suis dit ben go, fais-le, ça va être fait et on va pouvoir passer à d’autres choses, et c’est ce qui est arrivé », a-t-elle poursuivi.

Rozon nie

Presque trois ans jour pour jour après les premières secousses liées au mouvement de dénonciation, le producteur déchu est arrivé entouré de plusieurs proches. M. Rozon est demeuré silencieux et s’est dirigé vers une aire d’attente près de la salle d’audience où se déroule son procès.

Patricia Tulasne parle au nom des Courageuses avant d'entrer dans la salle

Rappelons qu’en décembre 2018, le fondateur de Juste pour rire a été accusé de viol et d’attentat à la pudeur. Le producteur de 65 ans avait réagi aux accusations en décembre dernier dans une déclaration écrite en indiquant qu’il entend se défendre.

« J’ai appris […] le dépôt d’accusations à mon encontre concernant un dossier présumé datant d’il y a près de 40 ans. Je vais continuer à me défendre devant la justice et réserve tout commentaire pour cette instance », avait-il écrit.

Jusqu’à aujourd’hui, il a toujours nié les allégations. « Je les réfute et j’espère qu’on vit encore dans une société qui favorise et qui privilégie la présomption d’innocence », avait-il déclaré en février 2018, lors de sa première apparition publique.

« Je suis désolé si quelqu’un a pu se sentir offensé par un propos déplacé, avait-il dit à une journaliste de TVA Nouvelles. Je n’ai jamais fait l’amour à quelqu’un si une personne a dit non, jamais », avait-il ajouté lorsqu’elle lui avait demandé s’il s’excusait également pour des « gestes ».

La victime alléguée ne fait pas partie des neuf femmes qui avaient raconté au Devoir ainsi qu’au 98,5 FM avoir été victimes de harcèlement et d’agressions sexuelles de la part de M. Rozon dans la foulée du mouvement de dénonciation #MoiAussi.