Le stationnement du mont Royal de nouveau fermé

Devant l’afflux de visiteurs au parc du Mont-Royal lundi, la Ville de Montréal a décidé de fermer temporairement son stationnement afin d’éviter tout débordement et de s’assurer que chacun pourra respecter les mesures de distanciation physique.

« En ce lundi d’Action de grâce ensoleillé, faisons notre part pour casser la deuxième vague. Prenons soin de nous en optant pour nos parcs locaux afin d’éviter d’encombrer des lieux comme le mont Royal et de limiter les contacts sociaux », a écrit sur son compte twitter la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lundi midi.

En zone rouge depuis plusieurs semaines, encouragés à limiter leurs déplacements et leurs contacts sociaux, nombre de Montréalais se sont rués dans les parcs de la métropole pour profiter du soleil en cette longue fin de semaine de l’Action de grâce. Le mont Royal, vêtu de son habit d’automne aux couleurs flamboyantes, a particulièrement attiré les joggeurs, les marcheurs et les cyclistes, au point d’inquiéter les autorités.

Des agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont été déployés sur place afin d’informer les arrivants de la fermeture du stationnement et de les encourager à visiter un autre parc. « Il y a eu beaucoup de monde toute la fin de semaine. On veut éviter tout débordement et qu’il y ait trop de monde, au point de ne plus pouvoir respecter la distanciation physique », indique la porte-parole du SPVM, Véronique Comtois. Elle précise que les policiers sont surtout présents pour faire de la sensibilisation, ne pouvant affirmer si des constats d’infraction ont été donnés.

Le stationnement est fermé de façon temporaire et sa réouverture dépendra « de l’évolution de la situation », ajoute-t-elle.

Rappelons que les stationnements de plusieurs grands parcs de la métropole avaient été fermés pendant plusieurs semaines au printemps afin de favoriser le maintien de la distanciation physique en temps de pandémie. Parmi eux, les stationnements des parcs du Mont-Royal, La Fontaine, Maisonneuve, Jarry, ou encore Fréderic-Back. Une façon d’encourager les citoyens à fréquenter davantage les parcs de leur quartier et donc de limiter leurs déplacements.