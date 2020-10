Un suspect arrêté après que deux enfants ont été retrouvés morts à Wendake

Deux jeunes enfants ont été retrouvés morts dans une résidence de Wendake, dans la région de Québec.

La Sûreté du Québec (SQ) a été appelée vers 2 h dimanche par le Service de police de Wendake concernant la découverte de deux corps.

Selon la SQ, un individu de 30 ans s’est présenté au Service de police de la Ville de Québec en lien avec ce qui s’est produit. Le suspect est détenu et soupçonné d’avoir commis un double meurtre.

« On parle de deux jeunes enfants et on n’exclut pas que ce soit un drame familial » a indiqué Ann Mathieu, porte-parole de la SQ.

L’individu sera évalué au centre hospitalier et ensuite rencontré par des enquêteurs.

Le dossier a été pris en charge par une équipe du Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec, qui travaillera avec la police de Wendake.

Des techniciens en identité judiciaire doivent procéder à l’expertise de la scène.

Le nouveau Ministre responsable des Affaires autochtones a réagi au drame en publiant un message sur Twitter.

« Mes premières pensées vont aux proches et à la famille de ces deux jeunes enfants. Il n’y a pas de mot pour décrire un drame semblable. Mon cœur de père est bouleversé. La SQ fera la lumière sur les événements », a écrit Ian Lafrenière.