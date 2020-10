Quoi surveiller cette fin de semaine?

COVID-19 : prudence durant le long week-end

La longue fin de semaine qui commence sera critique sur le plan de la propagation de la COVID-19. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a insisté dans les derniers jours pour que la population limite au maximum ses contacts pendant le week-end de l’Action de grâce. Vendredi, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a même affirmé que « nous sommes au point de bascule de cette pandémie ».

C’est d’ailleurs samedi à minuit qu’entreront officiellement en zone rouge les MRC de Bécancour, Nicolet-Yamaska et Drummond ainsi que la ville de Trois-Rivières et la région de Portneuf. Ce qui voudra dire que les restaurants, les bars et les gymnases devront fermer leurs portes. De nouveaux points de contrôle seront aussi mis en place sur plusieurs routes du Québec, entre autres à l’entrée du Lac-Saint-Jean, à Tadoussac et dans le secteur de La Tuque.