Un nouveau chef pour le PQ

C’est ce soir que le Parti québécois se donnera un nouveau chef pour remplacer Jean-François Lisée qui avait quitté le bateau après sa défaite électorale, en octobre 2018. Depuis, c’est Pascal Bérubé qui garde le fort par intérim.

Environ 35 000 membres et sympathisants se prononceront. Ils ont à choisir entre quatre candidats : l’historien Frédéric Bastien, le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, l’humoriste Guy Nantel et l’avocat Paul St-Pierre Plamondon. La course à la chefferie devait se conclure en juin, mais a été bouleversée par la pandémie. Le jour J a été reporté d’abord au 28 août, puis au 9 octobre.

Le dévoilement — diffusé sur Facebook, YouTube, et sur le site du parti — devrait se faire aux alentours de 20 h. En espérant pour tous que le tout se déroule plus rondement que la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada, qui s’était étirée jusque tard dans la nuit.