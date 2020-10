Gilbert Rozon poursuit Julie Snyder et Pénélope McQuade

Gilbert Rozon intente une poursuite de 450 000 $ contre Julie Snyder et Pénélope McQuade qui l’ont traité d’agresseur sexuel lors de l’émission La semaine des 4 Julie.

« Les propos énoncés par Julie Snyder et Pénélope McQuade sont calomnieux, vexatoires et gravement diffamatoires », peut-on lire dans la poursuite civile déposée jeudi au palais de justice de Montréal.

Lors de son émission du 29 septembre dernier, Julie Snyder a affirmé que l’ancien magnat de l’humour l’a agressée sexuellement pendant qu’elle dormait, il y a plus de 20 ans, à Paris.

L’animatrice a expliqué avoir été inspirée par son invitée, Pénélope McQuade, et vouloir répliquer à une déclaration faite en février 2018 par M. Rozon. Le fondateur de Juste pour rire avait déclaré « Je n’ai jamais fait l’amour à quelqu’un si une personne a dit non ».

« Je voudrais juste dire à Gilbert Rozon que je n’ai pas pu lui dire non parce que c’est arrivé pendant que je dormais. Je dormais dans un endroit où il y avait des gens de Juste pour rire […] Je ne pouvais pas dire non, parce qu’on ne me l’a pas demandé », a lancé en direct l’animatrice.

