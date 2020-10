COVID : des mesures en vigueur

C’est aujourd’hui qu’entre en vigueur une série de nouvelles mesures annoncées lundi par le gouvernement Legault pour juguler la deuxième vague de coronavirus dans les zones rouges du Québec. Depuis ce matin, le port du masque est obligatoire pour les élèves du secondaire dans les lieux communs, y compris en classe et sur le terrain de l’école. Pour les élèves de quatrième et cinquième secondaires, l’enseignement se fera en mode hybride, soit une journée en classe et l’autre à la maison.

Parmi les autres mesures qui sont effectives dès aujourd’hui, on compte la fermeture des gyms et l’arrêt de la pratique des sports d’équipes encadrés.