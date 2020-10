La Fondation Martin-Matte face à son plus grand défi

Ce texte fait partie du cahier spécial Philanthropie

Martin Matte, dont la fondation contribue depuis plus de dix ans à offrir une meilleure qualité de vie aux traumatisés crâniens, fait également partie du palmarès des personnalités québécoises les plus généreuses tiré de l’Étude sur les tendances en philanthropie. En entretien téléphonique, l’humoriste confie toutefois que la pandémie de COVID-19 « a tout chamboulé ».

En plus de déplorer l’annulation du spectacle-bénéfice, activité phare annuelle qui permet d’amasser quelque 400 000 $ chaque printemps, l’humoriste s’inquiète particulièrement de la situation des pensionnaires. « Je pense beaucoup à nos résidents, qui sont souvent extrêmement isolés », affirme-t-il. Martin Matte parle en connaissance de cause : son frère Christian habite dans la toute première maison construite par la fondation, à Laval.

« Ça fait longtemps qu’on n’a pas pu aller le visiter, ajoute-t-il. On a surtout parlé du sort des personnes âgées, mais c’est très difficile pour eux aussi. » De nombreux traumatisés crâniens sont d’ailleurs vulnérables et à risque de complications s’ils devaient contracter le coronavirus, d’où les règlessanitaires très strictes entourant désormais les visites.

Malgré tout, l’organisme continue son travail. La Fondation Martin-Matte compte déjà huit maisons (la dernière, à Trois-Pistoles, ayant été inaugurée cet été), et une dernière est actuellement en construction à Saint-Rémi, en Montérégie.

« Amasser de l’argent, c’est un défi énorme, mais la COVID-19, c’est notre premier défi de ce genre-là, dit Martin Matte. Là, on retient notre souffle, on regarde ce qui se passe et on espère que ça ne durera pas trop longtemps. »