La générosité de Véro sous les projecteurs

Ce texte fait partie du cahier spécial Philanthropie

Année après année, Véronique Cloutier figure au palmarès des personnalités les plus généreuses du Québec établi par Épisode, une firme d’experts-conseils spécialisée en philanthropie. La septième édition du rapport ne fait pas exception : l’animatrice y trône au quatrième rang, aux côtés de pointures comme P. K. Subban et Céline Dion. Rencontre.

La Fondation Véro & Louis cherche, depuis 2016, à proposer des solutions pour pallier le manque de services offerts aux 21 ans et plus vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA). L’objectif de départ était de construire cinq « maisons pour la vie » adaptées à leurs besoins particuliers. Comment votre projet a-t-il évolué ?



On a revu nos objectifs en cours de route. Quand on a lancé la fondation, on l’a fait avec beaucoup de bonnes intentions, mais on s’est vite rendu compte que c’était un projet gigantesque qui demande énormément de temps, d’énergie, de travail et de sollicitation, et qui comprend beaucoup d’embûches. En entamant la construction de la première maison, qui est située à Varennes, on a plutôt décidé de commencer par en faire un bon modèle où on pourra observer les bons coups et les moins bons coups. On pense aussi mettre en place un projet de recherche pour étudier comment ça se passe et l’impact de nos services sur les résidents. Il y aura des essais et erreurs. Notre but, c’est d’en faire notre flagship, notre maison-phare. On aimerait même s’associer avec d’autres fondations qui travaillent sur des projets similaires et les aider. À terme, je pense qu’il y aurad’autres maisons, je le souhaite très fort, mais en ce moment, tout notre temps, nos effectifs et nos énergies sont concentrés sur cette première maison.

Qu’avez-vous appris en créant une fondation, en lui donnant votre prénom et en vous y investissant en tant que membre du conseil d’administration ?



On est constamment en mode apprentissage. On s’est lancés là-dedans sans trop connaître le monde de la philanthropie. Oui, on a souvent été sollicités par différentes causes à titre de parrain et marraine ou de donateurs, mais avoir sa propre fondation et la gérer, c’est une autre paire de manches. Et on apprend à se démarquer, à solliciter les gens, alors qu’il y a tellement de bonnes causes qui les sollicitent régulièrement. En fin de compte, je pense quand même que ça se passe très bien parce que Louis et moi avons réussi à bien nous entourer.

Les Québécois ont souvent l’occasion de donner en participant soit à des soupers-bénéfice, à des spectacles-bénéfice ou à des défis sportifs. Quelles sont les activités-bénéfice de prédilection de votre fondation ?



On organisait à cette période-ci de l’année une vente-débarras à Longueuil. Je parle au passé parce qu’évidemment, la vente n’a pas eu lieu en 2020. Ces trois dernières années, donc, on invitait des personnalités à nous donner des articles personnels qu’on revendait pour amasser des fonds. On pense que c’est important d’organiser des événements grand public qui permettent de sensibiliser les gens à notre cause. C’est aussi une activité qui a une valeur écologique parce qu’on recycle des objets par la même occasion. Bref, avec la vente-débarras, on est vraiment gagnants sur plusieurs plans, ce qui ne nous empêche pas d’organiser des soirées-bénéfice afin de solliciter davantage le milieu des affaires. On a également beaucoup de succès avec nos encans en ligne. Tout ça sans oublier les nombreuses entreprises et les individus qui organisent des collectes de fonds de leur côté. C’est un soutien précieux et inestimable. Chaque fois, on est touchés.

Donner au suivant : est-ce le genre de valeurs que vous avez envie de transmettre à vos trois enfants ?

Donner au suivant, partager, être tolérant, accepter la différence, tendre la main à l’autre et aider ceux qui sont dans le besoin sont toutes des valeurs importantes pour nous et, évidemment, c’est là-dedans qu’on élève nos enfants. On peut donc dire que cette cause est aussi devenue la leur. Chaque année, ils viennent travailler bénévolement à la vente-débarras et ils nous aident dans la fondation. Par exemple, durant tout le mois d’août, mon fils Justin, 15 ans, partait en scooter matin et soir pour arroser le gazon qu’on venait de poser à la maison de Varennes. C’est une manière de mettre la main à la pâte et de s’impliquer concrètement.

D’abord prévue durant l’été, l’inauguration de la maison a été reportée en 2021. La faute à la COVID-19 ?

Tout a été compliqué cette année. On a eu un peu de retard de construction et, même si la maison est maintenant terminée, on a des retards dans l’embauche du personnel et dans la sélection des résidents. C’est sûr que tout est un peu chamboulé actuellement. On a donc décidé de reporter l’ouverture. On n’a pas encore de date précise, mais c’est certain que ce sera dans les prochains mois. On a juste hâte qu’elle soit habitée avec des cris et des rires.

La pandémie a ralenti bien des choses. Qu’est-ce que la crise sanitaire a changé au sein de la Fondation Véro & Louis ?

C’est très, très dur. D’abord, le mois d’avril, c’est le mois de l’autisme, notre gros mois d’activités. Malheureusement, cette année, tout a été arrêté. À partir de là, ça a été un enchaînement de mauvaises nouvelles. Et on n’est pas les seuls, on ne fait pas plus pitié que les autres : ça a été l’enfer pour toutes les fondations. C’est certain que ça a été un coup dur de devoir annuler notre souper annuel, car plusieurs centaines de milliers de dollars ne sont pas rentrés dans nos coffres, mais on a quand même eu un bon coup de pouce quand Louis a été invité à Tout le monde en parle. Beaucoup de dons ont afflué après son passage à l’émission. Dans les circonstances, on est vraiment très chanceux ; on fait partie des privilégiés.