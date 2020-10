La pandémie marque-t-elle la fin de l’événementiel en philanthropie?

Ce texte fait partie du cahier spécial Philanthropie

Comme plusieurs, les organisateurs d’événements philanthropiques ont dû se résigner à annuler leurs activités ou à les déplacer en ligne à cause de la pandémie. Est-ce dire que c’est la fin de l’événementiel en philanthropie ?

« Du jour au lendemain, on est devenu une bien petite chose devant l’ampleur de la pandémie », raconte Simon St-Arnaud, directeur général du 24 h Tremblant. L’été avait donné une lueur d’espoir, mais l’arrivée de la deuxième vague s’avère un autre coup dur. « Nous avions annulé tous nos événements jusqu’à la fin septembre. Notre Course à la vie CIBC était prévue début octobre, mais on avait décidé de jouer de prudence et de la tenir virtuellement. On a bien fait, finalement », constate Josianne Béliveau, directrice des programmes signature pour le Canada français à la Société canadienne du cancer.

Les organismes pour qui l’argent est levé, eux, n’ont pas vu leurs besoins diminuer, au contraire. « Les fondations se sont mises à nous appeler pour nous demander de les aider », poursuit M. St-Arnaud. Pas le choix : il fallait se réinventer.

Face à l’inconnu

En 2019, le 24 h Tremblant a permis de récolter 5 millions de dollars grâce à ses 4000 participants, un record de tous les temps. En décembre, l’événement fêtera ses 20 ans d’une drôle de façon. Mais la communauté reste derrière celui-ci. « Les gens nous ont donné un signal fort comme quoi ils voulaient participer », souligne M. St-Arnaud.

Avec le reconfinement partiel, il se retrouve à nouveau devant l’inconnu. « Pour la première fois de l’histoire, la seule chose qui reste possible, c’est de faire une levée de fonds », constate le directeur général. Solliciter la générosité des gens, demander des coups de main : tout pour soutenir les trois bénéficiaires de l’événement, la Fondation Charles-Bruneau, la Fondation Tremblant et la Fondation du CHEO. « Chaque dollar va compter. On doit modifier notre approche pour générer l’engouement sans jamais basculer dans le compétitif ni presser le citron », croit M. St-Arnaud.

Les gens auront le choix de participer de différentes façons, en faisant une collecte de façon individuelle ou en équipe, ou en formant une équipe à distance et relever un défi sportif tout en ramassant des dons. Si les conditions le permettent, les organisateurs n’excluent pas de tenir un événement adapté à l’extérieur.

Recréer l’événement

Après l’annulation de sa vente de jonquilles au printemps, la Société canadienne du cancer a transformé tous les événements qui ont d’habitude lieu à travers le Canada dans le cadre du Relais pour la vie en un seul événement virtuel. « On est revenus à l’essentiel. On a beaucoup travaillé sur le “pour quoi” et le “pour qui” on le fait », affirme Mme Béliveau. L’événement du 13 juin a permis de reprendre les éléments forts du Relais, concentrés durant deux heures en direct sur Facebook.

Forts de cette expérience, les organisateurs ont ensuite planifié la Course à la vie, qui a eu lieu le 4 octobre dernier. Ceux-ci ont entre autres bonifié et amélioré l’expérience en ligne. « Nous avons inclus une portion gaming », raconte Mme Béliveau. Les gens qui s’inscrivaient avaient un avatar, qu’ils pouvaient personnaliser selon le niveau de dons récoltés. En jumelant des applications de monitorage d’activité physique, les participants pouvaient se préparer à leur course. Et l’équipe ayant récolté le plus de dons aura droit à une visite de laboratoire (virtuelle). « On s’est demandé ce qu’on pouvait faire différemment. On voulait se redéfinir sans dénaturer l’événement », poursuit-elle.

Irremplaçable, l’événement ?

« Le 24 h Tremblant, c’est une récompense, un événement festif », explique M. St-Arnaud. En effet, la collecte comme telle se fait tout l’automne, et est couronnée par cet événement sportif et rassembleur. Pour M. St-Arnaud, l’adaptation n’est donc que passagère. « Dans la philanthropie moderne, les gens cherchent un retour sur leurs efforts », croit M. St-Arnaud. Celui-ci pense que les donateurs repasseront à l’événement en « présentiel » rapidement lorsque la crise sera passée. Même si, à force d’imagination et de grands efforts, plusieurs événements virtuels ont réussi cet été à amasser au moins la moitié ou plus des montants habituels. « Je pense au défi Bonneville, il y a trois semaines, qui a fait une aussi bonne année qu’en 2019. À force de se réinventer, de se mobiliser, on voit les résultats », remarque M. St-Arnaud.

Dans la philanthropie moderne, les gens cherchent un retour sur leurs efforts

L’événement en philanthropie resteunique et aura toujours sa place, soutiennent les organisateurs. « Les gens adorent le contact humain ; l’événement veut faire vivre des expériences », insiste Mme Béliveau. « L’événementiel a transporté la philanthropie à un autre niveau dans les dix dernières années », rappelle M. St-Arnaud. Ce genre d’événement se veut également une forme de team building et, « plus que jamais, le “ensemble” est important », constate-t-il.

Rapprocher les gens

« Tant que la crise dure, l’événementiel disparaît, ou presque. Il faut le remplacer par une autre stratégie, rétablir un mode de mise à proximité avec les donateurs », analyse Jean-Marc Fontan, professeur de sociologie à l’UQAM et membre du réseau canadien de recherche partenariale sur la philanthropie, le PhiLab. C’est d’ailleurs la réflexion que s’est faite la Société canadienne du cancer, qui constate que la pandémie les a rapprochés de ses donateurs. Ainsi, des efforts particuliers ont été déployés pour les informer de la façon dont leur don est utilisé, et pour souligner l’impact de celui-ci. La crise lui a aussi donné l’occasion de maximiser son utilisation des réseaux sociaux, en encourageant les gens à partager leurs témoignages. Le virtuel a par ailleurs permis de briser les frontières physiques et de rejoindre plus de personnes, affirment M. St-Arnaud et Mme Béliveau.

En forçant les organisateurs à utiliser des technologies qu’ils ne connaissaient pas, ceux-ci ont dû entamer une réflexion sur les possibilités de développement de nouvelles formes de campagnes de collecte de fonds. Jusqu’à quel point le nouveau remplacera-t-il l’ancien ? Difficile à dire. Avec le prolongement de la crise, les habitudes risquent de s’ancrer, croit M. Fontan. Mais l’événement aura sans doute toujours sa place : « L’humain est un animal social, et ça, ça va être dur à changer », conclut M. St-Arnaud.