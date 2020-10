Éric Lapointe plaide coupable de voies de fait

Le chanteur Éric Lapointe a reconnu mercredi avoir pris par le cou une femme après une dispute au lendemain d’une soirée arrosée qui soulignait son 50e anniversaire en septembre 2019. L’artiste espère s’éviter un casier judiciaire alors que les deux parties ont demandé au juge de lui accorder une absolution.

« Je regrette sincèrement le geste que j’ai posé et je sais pertinemment que l’état d’intoxication dans lequel je me trouvais n’excuse en rien mon comportement », a témoigné devant le chanteur, en lisant une feuille devant lui.

L’homme de 51 ans a été accusé de voies de fait contre une femme dont l’identité est protégée par le tribunal. Les événements sont survenus au lendemain de sa soirée d’anniversaire. Le chanteur est rentré chez lui avec une amie, alors qu’une autre femme se trouvait déjà au domicile. Vers 6 h 45, la femme le trouve assis seul dans sa cuisine, encore intoxiqué. Une dispute éclate et le chanteur a posé sa main sur le cou de la plaignante et l’a « adossée » au mur, a résumé son avocat Me Jacklin Turcot.

« La plaignante a composé le 911 afin de dénoncer l’événement en mentionnant ne pas avoir peur de M. Lapointe », a fait valoir l’avocat du chanteur. « À l’arrivée des policiers, elle n’a pas de blessure physique apparente », a-t-il ajouté, soulignant que « M. Lapointe collabore avec les policiers ».

Même s’il a plaidé coupable, le chanteur espère s’éviter un casier judiciaire. Les deux parties ont suggéré qu’une absolution conditionnelle lui soit accordée.

Son avocat a souligné que M. Lapointe n’a pas d’antécédents, qu’il a versé 3000 $ à un organisme de femmes victimes de violence et qu’il a entrepris une démarche thérapeutique depuis les événements.

Le juge Steeve Larivière devrait annoncer plus tard aujourd’hui s’il accepte la suggestion commune.

D'autres détails suivront.