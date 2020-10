Quoi surveiller aujourd'hui?

Bilan des droits de la personne

Le président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CPDPJ), Philippe-André Tessier, présente à 11 h son bilan de l’année. L’exercice 2019-2020 risque fort d’être teinté des enjeux de racisme qui ont ébranlé la société, tout comme ceux entourant le port du masque. Cette année, la Commission a notamment été entendue dans le dossier de la fillette martyrisée à Granby, et plus largement sur les lacunes du système de santé concernant la protection des enfants.

L’année dernière, le nombre de dossiers de plainte ouverts en protection des droits de la personne par la CPDPJ avait grimpé de 580 à 614 en un an. Un nombre record de demandes d’information avait aussi été enregistré.