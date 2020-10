Trump rétabli ?

Donald Trump obtiendra-t-il son congé de l’hôpital aujourd’hui? C’est ce qu’a laissé entendre son médecin, Sean Conley, hier, mais étant donné les déclarations contradictoires des derniers jours sur l’état de santé du président américain atteint de la COVID-19, la situation pourrait encore changer dans les prochaines heures.

Donald Trump a reçu un résultat de test positif jeudi et a été hospitalisé vendredi soir après avoir ressenti de premiers symptômes. Si, samedi, il allait «très bien», selon ses médecins, on a finalement appris dimanche que son état s’était en réalité dégradé dès vendredi. Il a eu de la fièvre et de la toux, et son niveau d’oxygène a baissé à deux reprises, au point de nécessiter une supplémentation.

Dimanche, son état s’améliorait et les médecins entrevoyaient la possibilité de sa sortie aujourd’hui.