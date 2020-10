Quoi retenir de la fin de semaine?

L'état de santé de Trump

Donald Trump a brièvement quitté l'hôpital où il est traité pour la COVID-19 pour aller saluer, depuis sa voiture, ses partisans rassemblés près de l'établissement militaire de Walter Reed dimanche en fin d'après-midi.

Le président américain pourrait obtenir son congé de l'hôpital lundi, si son état de santé continue de s'améliorer, ont indiqué ses médecins dimanche. Donald Trump pourrait ainsi regagner la Maison-Blanche, où il continuera de recevoir des traitements contre le coronavirus.

Le médecin de la Maison-Blanche, le Dr Sean Conley, a précisé dimanche que le président avait eu de la fièvre et de la toux vendredi et que le niveau d'oxygène dans son sang avait chuté à deux reprises. Au cours du week-end, le président a reçu des injections de remdesivir, de dexaméthasone – un corticoïde administré aux patients présentant des graves symptômes de la maladie – et d'un traitement expérimental d'anticorps, en plus d'une supplémentation en oxygène.

Les témoignages sur l’état de santé du président américain se contredisaient au fil des heures samedi. Le Dr Sean Conley a déclaré en soirée que Donald Trump n’était «pas encore sorti d’affaire». Plus tôt dans la journée, il affirmait pourtant que M. Trump allait «très bien». Toujours samedi, le chef de cabinet du président, Mark Meadows, avouait que la situation avait été très préoccupante.