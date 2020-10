Quoi surveiller en fin de semaine?

Le nouveau chef du Parti vert

Au terme d’une course de huit mois, le Parti vert du Canada annoncera samedi soir l’identité du successeur d’Elizabeth May à la tête de la formation environnementaliste.

Les Québécois Dimitri Lascaris et Meryam Haddad sont deux des huit candidats en lice. Ils affrontent David Merner, Glen Murray, Anamie Paul, Amita Kuttner, Andrew West et Courtney Howard.

Le parti a connu quelques disputes au cours de la course. La candidate Meryam Haddad, par exemple, a été momentanément mise à l’écart de la course avant d’être réintégrée. Elizabeth May a également laissé entendre qu’elle n’appuierait pas Dimitri Lascaris si ce dernier était élu chef en raison de différends idéologiques.