Ce qui est interdit et ce qui est permis en zone rouge

Les règles visant à freiner la propagation de la COVID-19 dans les zones rouges, comme Montréal et Québec, ont été accueillies avec un sentiment d’incompréhension, y compris de la part des corps de police consultés par Le Devoir. Puisqu’« on ne peut prévoir toutes les situations dans un décret », le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, et le premier ministre, François Legault, ont tenté de préciser les interdits dans une zone rouge. « Le Diable est dans les détails », a averti le Dr Arruda.

Puis-je fréquenter un parc avec mes proches ?

F. L. : On peut aller se promener dans le parc. Il y a des parcs qui sont très grands, puis il peut y avoir plusieurs bulles dans un parc, plusieurs familles, dans un parc, qui sont à deux mètres les unes des autres.

Puis-je rencontrer mon amoureux et ses enfants qui habitent à une autre adresse ?

F. L. : La personne n’est pas seule parce qu’elle a un enfant, mais son conjoint habite à une autre adresse ; bon, bien sûr que ces personnes-là peuvent se voir. On va apporter les précisions qui sont nécessaires [au décret].

Puis-je faire du covoiturage ?

H. A. : Idéalement pas. Mais si vous le faites, il faut porter un couvre-visage, O.K. ? Premièrement, si vous avez des symptômes, vous n’embarquez pas avec quelqu’un d’autre. […] Si vous êtes asymptomatique, si vous pouvez éviter d’être collé, collé, [et d’être] le plus loin possible dans la voiture, avec le port d’un couvre-visage. Si c’est votre seul moyen de transport pour aller au travail, c’est une chose. Si c’est pour aller vous amuser, c’est une autre, comprenez-vous, là, c’est ça aussi, là, qu’il faut être capable de balancer.

Puis-je aller courir avec un ami ?

H.A. : Si vous voulez aller faire du jogging avec votre voisin, assurez-vous simplement que vous avez bien plus de deux mètres [entre vous deux] et utilisez le masque si possible, au moins lorsque vous allez arrêter et essayer de parler ensemble.

Puis-je jouer au soccer ?

H. A. : On est dans une pratique de groupes [formés de personnes] qui viennent de différentes bulles, puis il risque d’y avoir des contacts. En principe, ce n’est pas recommandé, à moins d’être encadré. Ça fait que, pour ce qui est de la pratique sportive, là, si vous le permettez, je peux vous dire que lundi, ça va être très clair, là, avec des exemples précis, en termes de consignes, puis on veut apporter de la cohérence entre ce qui va se passer dans une école versus dans le sport parallèle.

Si j’amène mes enfants dans un parc et, à mon arrivée, je constate la présence d’autres personnes, dois-je rebrousser chemin ?

H. A. : Bon, changer de parc. Ce n’est pas toujours évident. Je vais vous le dire très honnêtement, c’est à l’extérieur. Le problème, ça va être les jeux, les balançoires, etc. Les gens vont se mettre en ligne. Je ne sais pas s’ils ont moyen de faire d’autres types d’activités en marchant dans des zones qui sont moins peuplées. C’est ce que je recommanderais. Puis ce n’est même pas une question d’interdire […] mais c’est vraiment une question d’essayer d’éviter ce contact social. […] Est-ce que les objets vont contaminer ? Ça, c’est une chose, mais je pense qu’il y a moyen, sûrement, de trouver une façon de jouer avec l’enfant, avec un ballon soit dans la cour ou ailleurs. Ce n’est pas tout le monde qui ont des cours. Il y a des gens qui vivent en ville qui ont besoin de ces espaces-là, mais peut-être d’aller dans un endroit moins achalandé. C’est ce que […] je recommanderais.



Les chiffres du jour Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19 au Québec font état de 933 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 75 221. Aussi, 2 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s’ajoutent 12 décès survenus entre le 24 et le 29 septembre et 2 autres survenus avant le 24 septembre, pour un total de 5 850 décès. Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 13 par rapport à la veille, avec un cumul de 275. De ce nombre, 46 personnes se trouvaient aux soins intensifs, en hausse de 3. Les prélèvements réalisés le 29 septembre s’élèvent à 33 510, pour un total de 2 368 195.



La Presse canadienne