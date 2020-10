L’aide de Québec aux entreprises culturelles

Après les restaurants et les bars hier, c’est au tour des entreprises culturelles, comme les cinémas, les salles de spectacle et les musées, de connaître les détails de l’aide financière à laquelle elles auront droit.

Le premier ministre du Québec, François Legault, sera accompagné de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, pour l’annoncer. Le point de presse commence à 13 h et a lieu à Montréal.

On peut s’attendre à une aide financière similaire à celle qui a été octroyée aux restaurants et aux bars. Si c’est le cas, les dépenses fixes des entreprises du secteur culturel contraintes à la fermeture pour le mois d’octobre pourraient être en majeure partie payées par Québec. Plus d’argent pour soutenir les entreprises artistiques déjà très éprouvées par la première vague, comme les théâtres, serait également bien accueilli.