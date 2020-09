Les hospitalisations en hausse au Québec

Le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 a bondit de 35 mardi. Il s’agit de la hausse quotidienne la plus importante observée depuis le début avril.

À titre de comparaison, on recensait lundi quatre hospitalisations de plus en 24 heures, une seule la veille et 18 le 25 septembre.

Il faut remonter au 4 mai dernier pour trouver une hausse quotidienne comparable. On en recensait ce jour-là 51 nouvelles hospitalisations, nombre qui a par la suite progressivement baissé jusqu’à cet automne.

Après avoir baissé de façon continue depuis le printemps, la courbe des hospitalisations a recommencé à augmenter aux premiers jours de septembre au Québec.

À ce jour, un total de 247 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19 au Québec, par rapport à 178 il y a une semaine. On n’observe toutefois pas de hausse notable du nombre de patients aux soins intensifs.

Les faits saillants du jour Québec rapporte mardi 799 nouveaux cas de COVID-19.

Sept décès s'ajoutent au bilan. Deux sont survenus dans les 24 dernières heures ; cinq, la semaine dernière.

Le nombre total d'infections s'élève maintenant à 73 450 au Québec depuis le début de la pandémie, dont 5833 mortelles.

Un total de 26 366 prélèvements ont été réalisés le 27 septembre, pour un cumul de 2 309 387.

D’autres détails suivront.