Premier débat Trump-Biden

C’est soir de débat aux États-Unis, alors que l’élection présidentielle du 3 novembre arrive à grands pas. Dès 21 h, Donald Trump et Joe Biden croiseront le fer à Cleveland, lors d’une soirée de 90 minutes sans pause menée par Chris Wallace, animateur de l’émission Fox News Sunday.

Trump et Biden ne manqueront pas de sujets pour se crêper le chignon. Alors que la pandémie ne ralentit pas au pays, le président traîne depuis quelques jours les révélations du New York Times sur les faibles sommes qu’il a payées en impôts ainsi que sur ses démêlés avec le fisc. Et que dire des discussions sur les enjeux raciaux et sur la nomination hâtive d’Amy Coney Barrett à la Cour suprême américaine.

Deux autres débats auront lieu entre Trump et Biden, les 15 et 22 octobre.