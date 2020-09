Quoi retenir de la fin de semaine?

La progression du coronavirus au Québec

Dimanche, le Québec a recensé un nombre impressionnant de 896 nouvelles infections, soit la plus forte hausse enregistrée dans la province depuis des mois. Au total, 11 décès ont été ajoutés au bilan pendant la fin de semaine.

Le gouvernement a par ailleurs annoncé un investissement de 85 millions de dollars dans le milieu scolaire pour aider les écoles et les élèves pendant la pandémie. Quatre priorités sont identifiées par Québec: l’embauche et la formation de personnel, la bonification des services d’enseignement à distance, l’amélioration de la ventilation dans les écoles, ainsi que l’achat d’autobus scolaire et l’embauche de nouveaux chauffeurs.

En parallèle, le Service correctionnel du Canada a décidé dimanche de suspendre les visites dans ses établissements au Québec, citant la deuxième vague de COVID-19 comme raison motivant ces mesures. La Prestation canadienne d’urgence (PCU), déployée pour venir en aide aux Canadiens durant la pandémie, a aussi pris fin ce dimanche.