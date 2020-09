Quoi surveiller cette fin de semaine?

Le choix de Donald Trump à la Cour suprême

Les médias américains ont ébruité la nouvelle vendredi, mais c’est samedi que le président américain annoncera officiellement son choix pour remplacer la juge Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême, vers 17 heures.

Le président républicain aurait choisi Amy Coney Barrett, 48 ans. Elle est présentement juge à la Cour d’appel de Chicago. Si Mme Barrett est effectivement choisie par Trump, elle pourrait devenir la plus jeune magistrate à siéger au plus haut tribunal des États-Unis. Ses opinions conservatrices ont marqué son parcours judiciaire, notamment au sujet du port d’armes et de l’immigration.