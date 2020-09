3 Paris (France), le 20 septembre 2020 | Surprise cette année au Tour de France. Âgé de seulement 22 ans, le Slovène Tadej Pogacar a remporté dimanche la plus grande course cycliste du monde, terminant sur la plus haute marche du podium sur les Champs-Élysées. Pogacar a reçu les félicitations du président de la Slovénie — sensible à ce moment historique pour le sport de son pays —, en plus d’être adoubé par d’anciens champions, dont Greg LeMond et Eddy Merckx. Thibault Camus Associated Press