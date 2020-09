La crise d’Octobre, jour par jour

L’enlèvement d’un diplomate britannique par le Front de libération du Québec le 5 octobre 1970 est le point de départ d’une crise politique marquée par l’intervention de l’armée canadienne, l’arrestation sans mandat de plus de 400 citoyens et la mort du vice-premier ministre québécois Pierre Laporte. Le Devoir revient aux sources de la crise d’Octobre en dates et en images. Pour consulter notre format interactif, cliquez ici.