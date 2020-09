Un Grand Bal des citrouilles virtuel

Ce texte fait partie du cahier spécial Le Petit D

Esméralda, la sympathique sorcière du Jardin botanique, ne sera malheureusement pas présente cette année, mais elle nous a chargés de te transmettre un message.

On m’a dit que de belles activités se préparent au Jardin botanique pour célébrer la fête des citrouilles. C’est vrai, vous ne pourrez pas prendre part au Bal des citrouilles dans la grande serre, mai il paraît qu’il y aura quand même un bal, virtuel celui-là. Et qu’il y aura même un concours de citrouilles virtuel. Hi ! Hi ! Hi ! Ça veut dire que je pourrai quand même admirer vos créations, mes p’tites jeunesses. Oui, oui, on a la haute vitesse au pays des sorcières et je compte bien aller voir les photos que vous enverrez au concours !

Vous savez, depuis toutes ces années, en tant qu’hôtesse du Grand Bal des citrouilles, j’en ai vu pas mal, de belles citrouilles décorées. J’ai donc décidé de partager quelques trucs avec vous.

Beaux petits cœurs et grandes jeunesses, j’ai bien hâte de vous revoir au Jardin botanique l’an prochain ! Entre-temps, je vous dis : loin des yeux, près du cœur ! »

Esméralda

Toi aussi, transforme ta courge !

Pour réussir ton projet de citrouille décorée, Esméralda t’invite à suivre ses fabuleux conseils.

Pour commencer

• N’importe quel membre de l’étonnante famille des cucurbitacées peut participer. Tu peux donc choisir des citrouilles ou des courges aux formes amusantes.

•Récolte des matériaux naturels dehors (feuilles, cocottes, etc.) ou fouille dans le bac de recyclage pour trouver des trésors. Pas besoin d’acheter plein de décorations.

Pour t’inspirer

•Laisse-toi inspirer par la forme de ta courge ou de ta citrouille pour les transformer en animal, en personnage ou en objet surprenant !

• Pourquoi ne pas peindre dessus de jolis motifs (formes géométriques ou autre) ?

• Ton œuvre peut aussi lancer un message ou illustrer un thème qui te tient à cœur.

Trucs de pro (avec l’aide d’une grande personne)

• Utilise une peinture à l’acrylique si tu veux peindre ton œuvre.

• Pour piquer des objets sur ta citrouille, ajoute des aiguilles droites.

• Pour coller des matériaux, utilise un fusil à colle chaude.

• Pour graver ou sculpter ta citrouille, ne la perfore pas, sinon elle ne se conservera pas très longtemps.

Si le cœur t’en dit, tu peux soumettre ton chef-d’œuvre au concours de citrouilles décorées virtuel du Jardin botanique. Il y aura même des prix à gagner !