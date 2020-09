À l’école, à la maison ou dans la rue, quels sont tes droits?

• Une démocratie est un système politique où le pouvoir appartient au peuple. Le Canada en est un exemple. Cela signifie que les citoyens votent pour ceux qui auront ces pouvoirs. Au contraire, on appelle une dictature un système où les pouvoirs sont détenus par une seule personne. C’est le cas de la Corée du Nord.

• Le concept de droits et libertés est loin d’être nouveau. On a retrouvé des traces de ce concept dans les écrits de l’Antiquité. En 1215, la Grande-Bretagne a mis au point un document officiel qui s’appelle la Grande Charte (ou Magna Carta) et qui garantit aux Anglais certains droits et libertés. Quelques siècles plus tard, en 1789 exactement, la France a signé la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ici, au Canada, il y a la Charte des droits et libertés de la personne. Cette charte existe depuis 1982.

• Chaque année, le 20 novembre, on célèbre la Journée mondiale de l’enfance et, le 10 décembre, la Journée internationale des droits de la personne. Ce sont des moments importants pour se souvenir de ceux qui se sont battus pour que tu aies des droits et que tu vives libre.

• Freedom House, un organisme à but non lucratif, présente une liste des pires pays bafouant allègrement les droits et les libertés de ses citoyens. Parmi ceux-ci, il y a notamment la Syrie, la Corée du Nord, l’Arabie saoudite, la Somalie et la Libye. Le Canada, la Norvège, le Japon, la France, la Suède, les Pays-Bas, l’Irlande, l’Australie et le Portugal se retrouvent quant à eux tout en haut du classement des pays les plus libres.