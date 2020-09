Les signalements à la DPJ ont baissé de 20 % pendant le confinement

La protection des enfants vulnérables a été mise à rude épreuve avec la pandémie.

Les signalements effectués auprès de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) aux mois d’avril, mai et juin 2020 ont chuté de 20,5 % comparativement à l’année précédente.

Cette baisse significative a été causée non pas par une diminution des situations d’abus, mais plutôt par la fermeture des écoles, des garderies et des centres des loisirs qui gardent un œil sur les enfants vulnérables. « À partir de mars, il y a eu une nette baisse des signalements reçus, a expliqué en point de presse mercredi matin Caroline Brown, directrice de la protection de la jeunesse pour la région de Chaudière-Appalaches. À partir du moment où les écoles ont rouvert à la mi-mai [elles n’ont pas rouvert dans toutes les régions], on a vu une augmentation en mai, juin, juillet et août et on a repris pratiquement l’écart qu’on avait creusé en début d’année. »

De manière générale pour l’année 2019-2020, une hausse de 12 % des signalements a été observée à la grandeur de la province. En tout, il y a eu 118 316 signalements, représentant une moyenne de 324 situations déclarées aux autorités chaque jour. Ces signalements ont visé 36 590 enfants.