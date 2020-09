Nouvelles mesures au Québec

Les nouvelles mesures annoncées hier pour contrer la propagation du virus au Québec entrent en vigueur. C’est donc la fin des rassemblements de 250 personnes dans les lieux publics fermés (sauf les cinémas, théâtres et salles de spectacle), où la limite acceptée est maintenant de 50 personnes, et de 25 dans les régions en « alerte modérée », soit en zone orange.

Montréal, Chaudière-Appalaches et une partie de la Capitale-Nationale se retrouvent dans cette fameuse zone orange et doivent aussi mettre en place toute une série de mesures encore plus restrictives. Parmi elles : six personnes maximum (ou deux familles) dans les rassemblements privés, six personnes maximum à la même table d’un restaurant, fermeture des bars à minuit et interdiction de la vente d’alcool après 23 h.