Quoi retenir de la fin de semaine?

Montréal, la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches passent dans la zone orange

Face à la propagation de la COVID-19 sur leur territoire, trois régions passent en zone orange, soit l’alerte modérée : Montréal, Chaudière-Appalaches et une partie de la Capitale-Nationale, a annoncé le ministre de la Santé, Christian Dubé, dimanche.

Les rassemblements privés sont maintenant limités à six personnes maximum (ou deux familles). Cette limite s’applique aussi aux tables des bars et des restaurants. Les bars pourront rester ouverts, jusqu’à minuit, et la vente d’alcool sera interdite après 23 h. Pour les rassemblements publics et les lieux de cultes, le nombre de personnes est limité à 25.

« On vous demande d’éviter au maximum les visites “non nécessaires”, a dit le ministre. Évitez les soupers de famille, entre amis et les partys. » Il est également déconseillé de se déplacer d’une zone orange vers une zone jaune ou verte.

Le coronavirus continue de se propager au Québec. Dimanche, la province a enregistré 462 nouveaux cas de COVID-19, soit la plus forte augmentation depuis la fin du mois de mai. Samedi, le ministère de la Santé du Québec rapportait 427 nouveaux cas de COVID-19 dans la province. Dix nouveaux décès ont été recensés, portant le bilan total à 5802.

Par ailleurs, François Legault a passé un test de dépistage pour la COVID-19, qui s’est révélé négatif, a-t-il annoncé samedi. Le premier ministre s’était placé en isolement après qu’on eut appris, vendredi, que le nouveau chef du Parti conservateur du Canada, Erin O’Toole, a contracté la COVID-19. Les deux hommes s’étaient rencontrés en début de semaine dernière. M. Legault a précisé samedi qu’il resterait à la maison jusqu’au 28 septembre, suivant ainsi les recommandations de la Santé publique en cas de contact avec une personne atteinte de la maladie.