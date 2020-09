Un climat de tension règne à Oka autour d'un projet immobilier

Les tensions ont encore augmenté d’un cran à Kanesatake alors qu’un incendie d’origine suspecte a détruit une maison en construction au Domaine des collines, à Oka, un site en bordure de la pinède revendiqué par les Mohawks, terrorisant les citoyens du quartier.

« J’ai toujours été très heureuse dans ma maison, mais depuis samedi, je demande à mon chum de mettre une pancarte à vendre devant la maison parce que j’ai trop peur », raconte Anne (nom fictif), une résidente du quartier qui préfère ne pas se nommer par crainte de représailles.

« Je ne dors plus de la nuit, lance la mère d’un jeune enfant. Mon chum dit que ça va se calmer, mais moi, je crains une escalade. J’ai peur que nous soyons les prochains. »

À quelques maisons de là, Geneviève (nom fictif) a elle aussi peur pour sa famille. « La présence policière m’aide un peu à dormir la nuit, mais j’ai encore la chienne qu’ils reviennent. On est bien ici, mais si c’était à refaire, j’achèterais ailleurs. »

Comme plusieurs de leurs voisins, les deux femmes se sont fait réveiller en pleine nuit par l’incendie qui a ravagé une des maisons du quartier, qui donne sur la montagne et la pinède. Il n’y a pas eu de blessés, car la maison était encore inhabitée, mais la Sûreté du Québec (SQ) considère l’incendie comme suspect et mène une enquête.

Un bouquet de fleurs sauvages a été déposé sur le bac de recyclage devant la maison de la rue Belleville, dont émane encore une forte odeur de feu, plusieurs jours plus tard. Une fenêtre a été fracassée, le toit s’est effondré et les murs sont complètement noircis.

« La maison était pratiquement terminée », raconte le propriétaire, Pierre Caron, en faisant le tour de la maison considérée perte totale. « Je construisais la maison pour ma fille, je l’avais faite tout à son goût. Elle prend ça dur, c’était sa maison de rêve… »

Comme tout le monde dans le quartier, l’homme marche sur des œufs et fait attention à ce qu’il dit. Il souhaite que son message en soit un d’espoir et de réconciliation. « On est déçus, on a mal au cœur, mais j’ai l’espérance que ça va apporter quelque chose de bien à tout le monde, la paix, la tranquillité, le début d’une meilleure harmonie. »

« Escalade de tensions »

Cela fait plusieurs mois que les habitants du quartier, qui n’étaient pas au fait des revendications territoriales lorsqu’ils ont acheté leurs maisons, côtoient les militants mohawks qui ont érigé un petit campement dans les champs, à l’orée de la pinède. « Comment pouvez-vous donner ou vendre quelque chose que vous n’avez jamais possédé ? » peut-on lire sur un immense panneau, devant des drapeaux des traditionalistes de la maison longue.

Le terrain du Domaine des collines appartient au promoteur immobilier Grégoire Gollin, qui est présentement en négociation avec le conseil de bande de Kanesatake pour redonner une partie des terres qu’il possède aux Mohawks.

Mais ce « don écologique » est contesté par les traditionalistes, qui y voient une forme de renonciation à leurs droits ancestraux.

« L’incendie est le résultat de plusieurs semaines d’une escalade de tensions », déplore le promoteur, qui se dit « dévasté » par les événements. Il a fait une plainte officielle à la Sûreté du Québec, demandant que cesse toute activité non autorisée sur le terrain. « J’ai toujours fait preuve de respect et de tolérance, j’ai toléré les manifestations au nom du respect et de la liberté d’expression, mais là, ça va trop loin. On terrorise les gens d’un quartier qui ne sont ni la cause ni la solution à ces problèmes. »

Il fait toutefois attention, ne voulant accuser personne. « Ça peut avoir l’air d’une signature, mais ça peut être d’autres groupes. Nous sommes dans une situation qui est délicate, avec des tensions qui sont extrêmes et nous devons reconnaître ça et ne pas juger trop rapidement tant que la SQ n’aura pas remis son rapport. »

La porte-parole de la Maison longue, la militante Ellen Gabriel, a refusé d’accorder une entrevue au Devoir à ce sujet. Dans une déclaration qu’elle a publiée sur les réseaux sociaux le 13 septembre, elle dénonce le fait que les défenseurs des terres ancestrales sont montrés du doigt, alors que l’enquête criminelle n’est pas encore terminée. « Nous déplorons et dénonçons tout usage de violence et condamnons toute action qui a causé cet incendie », peut-on lire dans la déclaration de trois pages.

« Aux résidents des Collines d’Oka, le site de développement Gollin, notre désir en est un de paix, ajoute-t-elle. Nous restons ouverts aux discussions respectueuses et bien informées et nous continuerons à travailler pour une résolution pacifique afin d’obtenir justice pour notre lutte de plus de 300 ans. »

Trois incendies suspects

À quelques kilomètres de là, au conseil de bande de Kanesatake, le grand chef Serge Simon offre ses commisérations à la famille Caron, dont la maison a brûlé sur les terres revendiquées. « Mme Caron et les autres n’ont rien à voir avec le vol de nos terres et les griefs historiques de notre communauté ; ce sont des gens qui ont acheté des terres de bonne foi », affirme-t-il en entrevue.

Il constate une augmentation des tensions dans la communauté. « Ça fait trois incendies suspects depuis deux ans. Même notre maison des jeunes a été incendiée après trois tentatives. Là, c’est dans la colline, mais ça crée de l’inquiétude dans notre communauté. »

Les tensions se manifestent sur le plan politique également, alors que des citoyens réclament un vote de défiance envers le chef, l’accusation de manquer de transparence. Selon le chef, c’est une tentative du clan opposé pour reprendre le contrôle. « On essaie de nous diviser, soupire-t-il. Si seulement les deux parties pouvaient accepter qu’on veut la même chose, pour le bénéfice de tous… »