Il y a eu plus de décès que de naissances au printemps au Québec

En pleine crise de la COVID, le nombre de décès au Québec a surpassé le printemps dernier celui des naissances. Il s’agit du premier recul de la croissance naturelle de la population jamais observé à cette période de l’année. Ce phénomène rare est survenu à un seul autre trimestre dans l’histoire récente.

Selon des données préliminaires de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), 21 100 décès sont survenus au second trimestre de 2020 (avril à juin), un bond de plus de 4300 décès par rapport à la même période en 2019 (16 800). La COVID-19 a entraîné une mortalité largement supérieure aux 14 à 16 000 décès normalement enregistrés à la même période depuis 2010.

Chaque année, le printemps est marqué par une hausse des naissances. Mais la saison dernière, la hausse soudaine de la mortalité a fait que le nombre des décès a excédé celui des naissances (20 750) qui contribuent à la croissance naturelle de la population québécoise.

« Pour le 2e trimestre, c’est du jamais vu un solde négatif. C’est fort probablement l’année qui va se démarquer de toutes les autres. Oui, le lien avec la COVID est assez clair, mais les données finales nous permettront de savoir avec plus d’exactitude s’il y a aussi d’autres causes en jeu », affirme Chantal Girard, démographe à l’ISQ.

20 750 C'est le nombre de nouveaux-nés qui ont vu le jour au Québec entre avril et juin 2020.

Selon cette analyste, le nombre des décès a légèrement dépassé celui des naissances à un seul autre trimestre de l’histoire récente. C’était à l’hiver (janvier à mars) 2018, à l’occasion d’une saison de grippe particulièrement meurtrière, et à un moment de l’année marqué par une baisse saisonnière dans les naissances.

En raison du vieillissement de la population, on s’attend toutefois à ce que l’écart entre le nombre des naissances et celui des disparus s’amenuise de plus en plus chaque année. À l’heure actuelle, le solde annuel net demeure encore positif, avec 15 à 20 000 nouveau-nés recensés de plus que de personnes décédées. L’année 2020 s’annonce tout autre.

« Depuis déjà plusieurs années, l’accroissement naturel est à la baisse car la population vieillit. Mais un solde carrément négatif pour ce trimestre n’était pas du tout attendu en 2020 », affirme la démographe.

21 100 C'est le nombre de décès survenus entre avril et juin 2020 au Québec, un bond de plus de 4300 décès par rapport à la même période en 2019.

Même si le nombre des décès reste au beau fixe d’ici la fin de 2020, le bond dans la mortalité observé au 2e trimestre sera suffisant pour marquer une année record, avec un nombre de décès excédant les 72 000. D’ordinaire, le nombre annuel de décès au Québec oscille plutôt autour de 66 000.

Si la 2e vague se concrétise, elle pourrait venir alourdir encore davantage ce triste bilan.

La démographe précise toutefois que ce recul démographique inédit ne vise que la croissance « naturelle » de la population, et ne tient pas compte des apports migratoires et des migrations interprovinciales qui comptent pour beaucoup dans la croissance démographique du Québec.

« Les décès et les naissances ne sont qu’une fraction des changements de population qui influencent le solde total », dit-elle.

Des inconnues subsistent

Plusieurs autres facteurs de nature à influencer les fluctuations démographiques demeurent inconnus pour l’instant.

« Une des grandes questions qui demeurent par rapport à l’impact de l’épidémie actuelle, c’est de savoir si plusieurs des décès ont été simplement devancés dans le temps, de quelques mois, ou d’un ou deux ans. On ne le sait pas. De la même façon, on ignore encore quel sera l’impact de l’épidémie sur les naissances », soutient l’analyste de l’ISQ.

Selon Chantal Girard, les médias ont largement soulevé la possibilité d’un éventuel baby-boom au début de 2021, en raison du confinement qui a bloqué les gens à la maison.

Bien que les données préliminaires annoncent une légère baisse des naissances en mai et juin derniers par rapport à 2019, faut-il s’attendre à un rebond post-COVID l’année prochaine ?

Selon cette démographe, en période de crise, économique entre autres, on enregistre habituellement une diminution du nombre de poupons. « On n’a pas encore d’indices que la COVID va avoir un impact sur les naissances. Ces dernières années, les naissances sont en baisse. La durée de la crise sanitaire, l’évolution de la situation économique et du degré de confiance de la population auront certainement des impacts. Et puis les couples vont-ils seulement reporter leur projet d’enfant ou tout simplement l’abandonner ? C’est ce qu’il faudra suivre en 2021, 2022 et 2023. Pour l’instant, on n’a pas l’information », dit-elle.

Avec la fermeture prolongée des frontières, les effets de la COVID-19 sur le nombre d’immigrants, de réfugiés et d’étudiants étrangers, des facteurs importants dans la croissance de la population, demeurent eux aussi difficiles à quantifier.

« Logiquement, on peut s’attendre à des baisses pour cette année, pense Chantal Girard. Mais il faudra voir les chiffres finaux avant de pouvoir être fixé sur l’impact de la COVID sur l’accroissement global de la population. »