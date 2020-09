Robert Lafrenière se défend d'avoir exigé la démission de son ex-bras droit

L’ex-numéro deux de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) n’a jamais fait l’objet d’un congédiement déguisé, affirme l’ancien commissaire Robert Lafrenière, dont le témoignage à son procès lundi est ponctué par de vigoureux échanges entre avocats.

« Lorsque le mandat de M. Lafrenière a été renouvelé, il est devenu intouchable, alors on a ciblé le numéro deux », a fait valoir Me Daniel Rochefort, qui représente celui qui a été le bras droit de l’ex-commissaire jusqu’en novembre 2017, Marcel Forget.

Tout au long de la matinée, l’avocat a tenté de questionner, sans succès, M. Lafrenière sur l’implication du politique dans les nominations au sein de l’UPAC. « Il y a un contexte que je veux démontrer », a plaidé Me Rochefort. « La fin d’emploi de M. Forget est liée au renouvellement de M. Lafrenière », a-t-il ajouté.

Me Rochefort a notamment tenté de connaître la version de l’ancien commissaire sur les perquisitions au Parti libéral du Québec (PLQ), sur les arrestations de Marc-Yvan Côté, ancien argentier du PLQ, et de Nathalie Normandeau, ancienne ministre libérale, ainsi que sur sa relation avec le député Guy Ouellette. Or, la juge ne lui a pas permis d’aller plus loin dans son interrogatoire à ces sujets.

M. Forget s’est retrouvé dans l’embarras en novembre 2017 après que Le Journal de Montréal eut rapporté qu’il a vendu des actions sans permis de courtier dans les années 1990 et 2000. Des policiers et d’ex-policiers ont affirmé au quotidien montréalais avoir investi, grâce à lui, dans la firme Newtech, qui a été mise à l’amende dans la foulée d’une enquête de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Selon M. Lafrenière son ancien bras droit n’a jamais été poussé à prendre la porte. « Je me rappelle lui avoir dit [que] ça allait finir par finir, de ne pas s’inquiéter », a-t-il témoigné. Or, M. Forget aurait finalement décidé de quitter l’organisation de son propre chef le 30 novembre 2017.

Selon des documents de cour, M. Forget soutient avoir été obligé de démissionner après avoir fait l’objet de menaces d’André Fortier, secrétaire général associé aux emplois supérieurs, dans la foulée de ces reportages. Il réclame deux millions de dollars au gouvernement du Québec et à l’UPAC pour ce qu’il qualifie de « congédiement illégal ».