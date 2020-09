3 New York (États-Unis), le 6 septembre 2020 | Contrarié par sa mauvaise performance contre son adversaire espagnol, Pablo Carreno, dimanche en huitième de finale des Internationaux de tennis des États-Unis (US Open), le Serbe Novak Djokovic a frappé une balle vers le fond du court sans regarder. Le projectile a atteint une juge de ligne à la gorge et Djokovic a été disqualifié. Seth Wenig Associated Press