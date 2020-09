Six mois de pandémie

Il y a six mois aujourd’hui, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) décrétait que l’épidémie de nouveau coronavirus était une pandémie. Peu de temps après, l’OMS déclarait que l’épicentre de la propagation n’était plus la Chine, mais bien l’Europe, l’Italie se trouvant en tête des pays les plus touchés.

À ce moment, le nombre total d’infections déclarées atteint environ 110 000 dans le monde, dont 4000 morts. Le gouvernement du Québec instaure alors des mesures drastiques pour contenir la propagation de la COVID-19 dans la province, qui monte en flèche malgré tout à partir de la fin mars.

Aujourd’hui, on compte près de 28 millions de cas confirmés de COVID-19, dont plus de 900 000 morts, selon le décompte de l’université Johns Hopkins.