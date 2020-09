Dénonciations anonymes: la page «Dis son nom» visée par une poursuite

La page Facebook et Instagram « Dis son nom », qui a publié cet été une liste de présumés agresseurs, est visée par une poursuite afin que l’identité de ses administrateurs soit dévoilée. Un Québécois, dont le nom a été diffusé sur la liste, entend leur réclamer 50 000 $ pour les dommages à sa réputation.

« “Dis son nom” avait des intentions louables, mais a diffusé des informations erronées que des personnes avec de mauvaises intentions leur ont fait parvenir », plaide en entrevue avec Le Devoir Jean-François Marquis, à l’origine de la requête déposée jeudi au palais de justice de Montréal.

Créée le 12 juillet dernier à la suite de la vague de dénonciation qui a déferlé sur les réseaux sociaux, la page Facebook « Dis son nom » a dressé une liste « d’abuseurs présumés » à partir de témoignages d’inconduites pour la plupart sexuelles.

« Les personnes qui gèrent ces pages n’ont aucun droit à rester cachées dans l’anonymat considérant que la liste qui est publiée identifie clairement de nombreuses personnes », peut-on lire dans les documents de cour.

Dans le cas de M. Marquis, son nom est apparu dans une nouvelle mouture de la liste publiée le 7 août. Or, dit-il, « rien n’explique son inclusion dans cette liste où on l’associe à des gens que “Dis son nom” caractérise comme des personnes qui auraient commis des inconduites sexuelles aussi graves que le viol. »

Puisque l’identité des administrateurs de la page est jusqu’aujourd’hui inconnue, M. Marquis souligne qu’il ne pas pouvoir faire valoir ses droits. Sa procédure judiciaire vise donc, dans un premier temps, le réseau social Facebook.

« Dès qu’il sera possible [d’identifier les administrateurs de “Dis son nom”], il entend leur réclamer 50 000 $ à titre de dommages moraux et punitifs pour atteinte intentionnelle à ses droits », peut-on lire. M. Marquis veut également que son nom soit retiré de la liste.

L’homme assure ne pas vouloir faire taire les victimes d’abus ou encore voir la page complètement disparaître.

« Tout le monde est d’accord avec les dénonciations. Elles doivent aller de l’avant, mais il y a des vérifications qui doivent se faire. Une personne peut prétendre être victime dans le but de nuire à quelqu’un, dans un esprit de vengeance, et c’est ça qu’il faut éviter parce que les conséquences sont graves. J’ai perdu des contrats et j’ai des amis qui ne me parlent plus », mentionne-t-il.

Ce n’est pas la première fois qu’une poursuite civile est déposée dans le but de connaître l’identité des personnes derrière certaines pages qui ont publié des témoignages anonymes.

En juillet, un Québécois a déposé une demande d’autorisation d’action collective contre Facebook qu’il accuse de permettre la diffusion de témoignages anonymes diffamatoires dans la foulée du mouvement de dénonciation.