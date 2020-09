Les réfugiés du camp Moria

Après un incendie massif ayant partiellement détruit Moria, le plus grand camp de la Grèce, qu’arrivera-t-il des milliers de migrants désormais sans abri ?

L’île de Lesbos a décrété l’état d’urgence pour relocaliser ces migrants fuyant déjà des situations atroces. Or, d’autres pays pourraient voler à la rescousse. En Allemagne, par exemple, des manifestations spontanées ont fusé hier pour demander aux autorités d’accueillir des réfugiés.

On pourrait aussi avoir plus de détails sur l’origine de l’incendie. Les autorités grecques croient que le feu a été allumé volontairement par des migrants au sein du camp qui se sont rebellés. Il faut savoir qu’ils étaient plus de 12 000 à y vivre, soit quatre fois plus que la capacité d’accueil, et que des cas de COVID-19 ont été confirmés quelques heures avant l’incendie.