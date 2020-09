«UNIS» met fin à ses activités au Canada

L’organisme « WE Charity » (UNIS, en français) annonce qu’il met fin à ses activités au Canada, blâmant pour ses ennuis financiers la COVID-19 et la controverse entourant le projet fédéral de bourse étudiante pour bénévolat, qu’il devait administrer au nom du gouvernement libéral.

L’organisme jeunesse, établi à Toronto, a annoncé la nouvelle à son personnel canadien mercredi, avant que les cofondateurs, Craig et Marc Kielburger, ne publient une lettre ouverte expliquant les motifs de leur décision.

« UNIS » prévoit licencier 115 employés canadiens et vendre tous ses actifs au Canada dans les mois à venir, y compris son centre international de formation, un édifice de 15 millions $ au centre-ville de Toronto, qui n’avait ouvert qu’en 2017.

Les bénéfices nets de ces ventes d’actifs seront placés dans un fonds de dotation supervisé par un nouveau conseil des gouverneurs et utilisé pour mener à bien plusieurs projets inachevés de « WE » dans des communautés d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique, indique-t-on.

Les activités de « WE Charity » au Royaume-Uni et aux États-Unis ne seront pas immédiatement affectées, pas plus que sa filiale à but lucratif, « ME to WE », qui génère des revenus grâce à des formations en leadership, de la vente au détail et des programmes de voyage.