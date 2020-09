Les élus en isolement préventif

Huit élus provinciaux et municipaux attendent avec impatience un appel de la Santé publique, aujourd’hui. En effet, six députés de l’Assemblée nationale (dont les ministres Simon Jolin-Barrette, Chantal Rouleau et François Bonnardel) de même que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le maire de Laval, Marc Demers, se sont placés en isolement préventif hier. Ils ont été testés et sont en attente des résultats.

Tous ont côtoyé la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, qui a annoncé hier avoir attrapé la COVID-19, ou encore ont été en contact avec une autre des personnalités politiques susmentionnées.

Si l’un d’entre eux a effectivement contracté la COVID-19 à son tour, on devrait le savoir aujourd’hui.