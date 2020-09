Sommet Québec-Ontario

Le premier ministre du Québec, François Legault, sera de passage à Toronto aujourd’hui et demain pour rencontrer son homologue ontarien, Doug Ford. Les deux hommes, entourés de plusieurs de leurs ministres respectifs, échangeront sur la relance économique post-pandémie. Ce sera aussi l’occasion de s’organiser pour relancer les hostilités contre Ottawa et réclamer plus d’argent pour le système de santé.

Les 13 premiers ministres des provinces et territoires du Canada doivent se rencontrer les 24 et 25 septembre pour leur réunion annuelle du Conseil de la fédération.