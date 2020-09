Quoi retenir de la (longue) fin de semaine?

Regain du coronavirus au Québec

La progression du coronavirus au Québec s’est accélérée durant la longue fin de semaine. La province a recensé lundi 216 nouveaux cas. La veille, le ministère de la Santé en rapportait 205. Deux décès sont venus alourdir le bilan des victimes de la maladie.

Dimanche, on a appris que plus de 18 000 voyageurs provenant des États-Unis ont tenté de traverser la frontière canadienne depuis que celle-ci est fermée aux voyages non essentiels, selon l’Agence des services frontaliers du Canada. Certains de ces voyageurs ont été accusés de tenter d’exploiter « la faille de l’Alaska », État séparé du reste des États-Unis par le Canada, pour justifier leur entrée au pays. La frontière canado-américaine est fermée depuis le 21 mars.

Dimanche, la Sûreté du Québec a annoncé enquêter sur des menaces de mort proférées à l’endroit du premier ministre François Legault sur des forums de discussion et des groupes sur les réseaux sociaux. Des commentaires haineux ont été publiés après une entrevue accordée par le premier ministre à une radio de la région de Québec où il a été question du port du masque et des mesures sanitaires gouvernementales.

Le ministre ontarien de l’Éducation, Stephen Lecce, a tenu à rassurer samedi les parents de sa province en soulignant que son plan de réouverture des écoles est bien différent de celui du Québec, faisant suite à la publication, la veille, de la liste des écoles québécoises touchées par au moins un cas de COVID-19 entre le 26 août et le 3 septembre.