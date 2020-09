2 France, le 31 août 2020 | Des spectateurs encouragent les coureurs cyclistes lors de la 3e étape du Tour de France — un tracé de quelque 200 kilomètres entre Nice et Sisteron. La célèbre course de calibre internationale en est cette année à sa 107e édition. La pandémie a percuté le calendrier, interrompu plus de quatre mois, et brouillé les repères habituels des coureurs d’un Tour qui n’a jamais eu lieu aussi tard dans la saison. Marco Bertorello Agence France-Presse