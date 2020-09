Le R0 de la COVID-19 au Québec

Quel portrait doit-on dresser de la récente hausse des infections au nouveau coronavirus dans la province ?

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) devrait nous en faire un croquis ce matin, alors que l’institution fera le point sur le R0 (le nombre de nouvelles infections causées par chaque malade) de la COVID-19 au Québec.

On observe depuis la mi-août une légère hausse des nouveaux cas — 132 hier —, une tendance qui inquiète de plus en plus le gouvernement Legault.