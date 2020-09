Voyager vers l’autre

Ce texte fait partie du cahier spécial Alphabétisation

Depuis trois ans, notre collaboratrice donne des cours de francisation à des personnes nouvellement installées en sol québécois et totalement ignorantes de la langue française et de la culture d’ici. Une expérience très enrichissante qu’elle nous conte dans ce texte à la fois émouvant et sincère.



J'ai commencé en 2017 un tour du monde sans voyager, avec pour simples bagages mes diplômes et mon enthousiasme. J’enseigne en effet au Centre d’éducation des adultes de Matane, et je trouve ma classe magnifique avec ses visages et ses accents venus de Thaïlande, du Vietnam, du Cambodge, de Syrie, d’Arménie, du Brésil, des Philippines ou encore du Mexique. Tout au long de l’année, j’y accueille des adultes aux âges et aux parcours de vie très différents. Certains sont scolarisés, d’autres non. Certains sont ravis d’apprendre le français, d’autres pas. J’essaie de les motiver, de leur faire comprendre combien ils seront libres et autonomes lorsqu’ils parleront le français. Que c’est essentiel de bien se débrouiller dans notre langue dans un coin aussi majoritairement francophone que l’est ma Matanie.

J’enseigne à mon groupe en tenant compte du profil scolaire et du niveau de français de chacun. Ce n’est pas toujours simple, mais ça stimule ma créativité et ma débrouillardise. Lorsque je suis face à un élève qui neparle ni le français ni l’anglais, il fautbien trouver un moyen de se comprendre, mais on finit toujours par y parvenir. C’est souvent très drôle, et lorsqu’un étudiant franchit l’étape de pouvoir me raconter sa fin de semaine, si vous saviez à quel point je suis fière de lui !

Il y a le français, mais il y a aussi la vie. Dans ma classe, les gens s’expriment sur ce qu’ils vivent au quotidien.Leurs difficultés, leurs aspirations. Ça se fait naturellement. Il y a un lien de confiance entre nous. Je suis toujours là pour les écouter, pour les conseiller, pour leur expliquer comment fonctionne la société québécoise. Ça donne lieu à des conversations riches et parfois étonnantes (au sujet des relations amoureuses, de la sexualité, de l’éducation des enfants, etc.). Les valeurs prônées par différentes cultures se mélangent dans les conversations et ça crée de belles occasions de réflexions… c’est sans doute cette authenticité qui fait que notre lien est fort.

Des sentinelles

Il m’est arrivé d’accompagner des étudiants chez le médecin, chez un travailleur social, à la caisse, au travail, dans une maison pour victimes de violence. Une étudiante a perdu son père. Elle n’était pas en mesure d’assister aux funérailles à l’autre bout du monde. Imaginez l’épreuve… J’ai fait des démarches pour que des paroles soient prononcées en hommage à son papa lors d’une messe à l’église de notre paroisse. J’ai conçu avec mon amoureux un signet commémoratif. Mon soutien l’a émue.

Je me fais souvent dire (gentiment) :« Tu donnes beaucoup. Fais attention à toi. » Mais comment ne pas donner ? Je me mets à leur place : ils ont tout quitté, ils sont sans repères, ils doivent apprendre une nouvelle langue, s’adapter au climat, à la société québécoise, apprivoiser de nouvelles valeurs… C’est énorme ! Ils ont besoin de sentinelles pour surmonter toutes ces épreuves.

Les enseignants en francisation jouent un rôle-clé dans l’intégration des immigrants à la société québécoise. Ils peuvent guider leurs étudiants vers les bonnes ressources, leur faire comprendre leurs droits et responsabilités, leur donner confiance en eux et en nous. Ils peuvent aussi inciter une communauté à bien accueillir et à intégrer les nouveaux arrivants.

Depuis 2017, mon cœur est rempli de confidences qui resteront des secrets, ma tête est pleine d’images de tous les pays dont on me parle constamment, mon estomac et mes papilles sont ravis des petits plats que mes étudiants cuisinent pour moi. Il n’y a pas que moi qui enseigne : mes étudiants m’apprennent beaucoup.