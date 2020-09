Bas les masques!

Ce texte fait partie du cahier spécial Alphabétisation

Si nous avons tous été forcés d’adopter le couvre-visage ces derniers mois, certains portent un autre masque depuis bien avant la pandémie, invisible aux yeux des autres celui-là, secret bien gardé jusqu’au moment où une séparation, une perte d’emploi, un exil ou un simple imprévu font en sorte que le prétexte d’avoir oublié ses lunettes ne tient plus.



Ce masque, c’est celui de l’analphabétisme, et ceux qui le portent ne le font pas par choix, car il les étouffe profondément. Et ils sont nombreux. Selon la Fondation pour l’alphabétisation, près de 19 % des Québécois sont analphabètes, et 34,3 % éprouvent de grandes difficultés de lecture. Cette réalité afflige les adultes, car les enfants, eux, évoluent en majorité dans des environnements (famille, école, bibliothèque, centre de loisirs, etc.) qui favorisent la littératie, concept qui englobe toutes les sphères de la communication et du langage. Ne parle-t-on pas de littératie financière et numérique ?

Au cours des derniers mois, les ambitions des organismes en alphabétisation et en littératie ont été mises à mal par la COVID-19. Et ce sont les plus vulnérables qui en ont souffert : familles issues de milieux défavorisés, personnes âgées, immigrants et réfugiés. « Beaucoup de ces personnes vivent déjà de la précarité, de l’exclusion, et la pandémie a exacerbé tout cela, déplore Caroline Meunier, responsable du développement des analyses et des stratégies du Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ). Et quand on songe aux réfugiés qui n’ont aucune notion de français ou d’anglais, le défi était de taille pour faire en sorte qu’ils comprennent la situation et les règles sanitaires. Sans compter que nos ateliers sont aussi des milieux de vie, de soutien, et ils en étaient privés. »

Ce constat, André Huberdeau, président du conseil d’administration de la Fondation pour l’alphabétisation, le partage entièrement. Cela s’est d’abord matérialisé par une augmentation d’appels sur les deux lignes téléphoniques de la Fondation, Info-Alpha et Info-Apprendre (« Le volume a triplé. »), et derrière tout cela, des réalités multiples, parfois difficiles, mais aussi de belles histoires. « Un artiste musicien avait l’habitudede demander l’aide de ses voisins, mais avec le confinement, il s’est retrouvé isolé, et sans ressource. Il nous a alors contactés, incapable de remplir seul le formulaire de la Prestation canadienne d’urgence. »

L’isolement est le lot de plusieurs apprenants qui fréquentent le Collège Frontière, une institution pancanadienne fondée en 1899, et implantée au Québec en 1912. « Notre salle de classe, c’est la communauté, se plaît à dire Mélanie Valcin, gestionnaire régionale pour les régions Québec et Nunavut, et nous travaillons de concert avec les organismes et les bénévoles pour rejoindre les gens là où ils sont, dans les HLM par exemple. » Pour cette grande école sans murs, mais aux multiples antennes rejoignant 6500 personnes au Québec, l’interruption des activités fut un coup dur, et un rappel des limites de l’enseignement en ligne. Ces enjeux seront d’ailleurs au cœur d’un Forum national tenu par le Collège, le 30 septembre prochain, portant sur la littératie et la technologie. « 17 % des foyers canadiens n’ont pas accès à Internet haute vitesse. Quand on parle de fracture numérique, ça concerne aussi ces gens-là », souligne Mélanie Valcin.

110 000 C'est le nombre de livres qui seront distribués par la Fondation pour l'alphabétisation dès le début de l'année scolaire.

Le livre, une technologie toujours efficace

Parmi toutes les activités bousculées par la COVID-19 figure la distribution de livres neufs. Mais ce n’est pas ce qui allait freiner l’élan des organisations, toujours aussi convaincues de la pertinence de mettre entre les mains des enfants ces précieux objets.

Les clients de nombreuses librairies connaissent par exemple déjà La lecture en cadeau, une initiative de la Fondation pour l’alphabétisation qui existe depuis 1999 et les invite à acheter un livre pour des enfants issus de milieux défavorisés. « La collecte se fait habituellement pendant l’automne, jusqu’à Noël, et la distribution en février, précise André Huberdeau, mais cette année, nous allons offrir 110 000 livres dès le début de l’année scolaire. Et nous faisons trois gagnants : l’enfant qui le reçoit, la librairie où on se le procure et les maisons d’éditions québécoises. »