Un père québécois recense lui-même les cas de COVID-19 dans les écoles

Parce que le gouvernement n’a pas encore publié de données officielles sur les cas de COVID-19 dans les écoles, un père de Montréal a décidé de prendre les choses en main et a créé un site Internet qui recense les établissements scolaires où ont eu lieu des éclosions.

Olivier Drouin a ainsi ouvert fin août le site web « COVID Écoles Québec ».

On peut y voir une liste et une carte des écoles où au moins un élève ou un membre du personnel a reçu un résultat de test positif à la COVID-19. M. Drouin précise qu’il recense seulement les écoles, et non pas le nombre de cas dans celles-ci. Son site est mis à jour plusieurs fois par jour. Pour le moment, la liste contient une trentaine d’établissements.

Il invite les Québécois à lui soumettre anonymement les cas avérés de COVID-19 dans les écoles, « que vous soyez parent, professeur, employé de Centre de services ou citoyen ».

L’homme, qui a deux filles qui fréquentent l’école secondaire, déclare en entrevue avoir créé ce site parce que les parents ont besoin d’information, afin d’évaluer si certaines mesures de protection devraient être revues.

« Je sais qu’il n’y a pas de risque zéro », dit-il, mais ceux qui font un retour à l’école le font dans des conditions moins que parfaites.

Pour éviter de faux rapports de cas, Olivier Drouin s’est imposé des règles avant d’ajouter une école à sa liste : lorsqu’un cas lui parvient, il demande la lettre que chaque établissement d’enseignement doit faire parvenir aux parents lorsqu’un cas d’infection à la COVID-19 a été confirmé par la Santé publique.

Il se fie également aux articles des médias et, parfois, à des sources comme des enseignants. Il a même fait confirmer des cas par les écoles elles-mêmes. Si le cas rapporté ne satisfait pas ses critères, il ne publie pas : ça lui est arrivé à plusieurs reprises, indique-t-il.

Il assure ne pas avoir pour but de se substituer aux journalistes ou au gouvernement. Il ne fait que constater que les « données sur les écoles sont absentes », alors que les parents, sur des forums qu’il fréquente, aimeraient être mieux informés, explique-t-il en entrevue.

Si le gouvernement québécois publie les données, « je vais volontiers abandonner mon site », dit le Montréalais, qui a un emploi à temps plein.

M. Drouin ne croit pas que sa démarche contribue à créer un climat de peur : les gens ont le choix de consulter son site ou pas, dit-il en précisant que, si des parents sont inquiets de l’information transmise, d’autres sont satisfaits de l’avoir.

Le gouvernement n’a pas refusé de communiquer les données, mais n’a pas encore dit quand ce serait fait, alors que la rentrée est déjà bien amorcée. Le ministère de la Santé a fait savoir mardi qu’il était en train de travailler pour que cela soit réalisé dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, lorsqu’un cas survient dans une école, les autorités de santé publique transmettent aux parents une lettre les informant de la contamination et leur indiquant si leur enfant doit rester à la maison ou pas, selon la situation.