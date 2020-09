La Mostra de Venise en temps de pandémie

Le premier grand festival de cinéma de l’ère post-COVID-19, la Mostra de Venise, commence aujourd’hui.

Cette 77e édition est déjà marquée au fer rouge par la pandémie : le tapis rouge a été transformé en forteresse, la liste des invités a été réduite et les mesures sanitaires augmentées. Le port du masque est obligatoire partout, salles de projection et espaces extérieurs compris, et des caméras thermiques ont été postées à tous les points d’entrée.

Signe de l’importance du rendez-vous, les dirigeants des plus grands festivals de cinéma d’Europe, dont Cannes et Berlin, d’ordinaire en concurrence, ont prévu de marquer leur solidarité en assistant à la soirée d’ouverture de la Mostra.

Dix-huit films seront en lice pour le Lion d’Or cette année, dont huit réalisés par des femmes, un record. Le festival doit prendre fin le 12 septembre.