2 Maxime Giroux pratiquait la planche à roulettes à l’adolescence et y est retourné il y a deux ans. Sa blessure à la main gauche, c’est la planche, mais ça ne l’empêche pas de continuer : c’est une passion. Il trace un parallèle entre la communauté du cinéma et celle du skate au Québec : ici, on a moins d’argent, on est donc moins compétitif, plus solidaire et plus libre. Hubert Hayaud Le Devoir