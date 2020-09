Statu quo au campement Notre-Dame

L’ultimatum de la Ville de Montréal n’a eu aucun effet au campement de fortune de la rue Notre-Dame, qu’elle espérait voir disparaître lundi. Pas question de le démanteler par la force, assure-t-elle, espérant encore convaincre les campeurs de partir d’eux-mêmes.

« On en a compté 60 », lance Guylain Levasseur, propriétaire d’une petite roulotte devenue en quelque sorte le point de chute des campeurs.

Est-ce que des gens ont quitté les lieux ? « Une », répond le grand gaillard, confortablement assis sur sa chaise. Mais rien avoir avec la menace d’un démantèlement : une « chicane », précise-t-il. Autrement, c’est le calme plat.

Des tentes se sont même ajoutées. Stéphane a planté il y a trois jours celle que lui a dénichée Guylain. On l’a aussi équipé pour qu’il y passe la nuit. « Je n’avais plus rien », confie l’homme derrière ses lunettes fumées, s’appuyant sur sa canne. Son appartement aurait été cambriolé.

Celui qui a préféré taire son nom de famille raconte avoir été expulsé de l’immeuble insalubre du quartier qu’il habitait, infesté de rats et de coquerelles. Une histoire de plusieurs loyers impayés et d’un propriétaire absent, avance-t-il. « Je vis en appartement depuis que j’ai 15 ans et c’est la première fois que ça m’arrive. »

Jetté à la rue, Stéphane a aussitôt rejoint le « camping Beauport Notre-Dame » — ainsi surnommé par ses occupants. L’endroit occupe un bout de terrain vacant entre la rue Notre-Dame et le square Dézéry, dans Hochelaga-Maisonneuve.

À peine arrivé, il s’y sent bien. Pas question de prendre le chemin d’un refuge. « J’ai deux chiens, je vais faire quoi avec ? Et même s’ils les acceptent, ça ne m’intéresse pas. Les refuges ont trop de règlements. Ici, je suis libre ! » s’exclame-t-il.

La Ville de Montréal espère néanmoins voir disparaître le campement improvisé. Tout comme le ministère des Transports (MTQ), propriétaire du terrain et qui avait demandé aux itinérants de plier bagage d’ici le 31 août.

Jeudi dernier, à l’approche de la date butoir, la mairesse Valérie Plante a écarté une évacuation des lieux manu militari, misant entre autres sur l’ouverture graduelle de trois centres d’hébergement d’urgence pour relocaliser les campeurs. Un message repris en substance lundi.

Le « camping » de la rue Notre-Dame n’est « pas une solution sécuritaire ni durable pour les personnes qui vivent dans la précarité », a fait valoir au Devoir le cabinet de la mairesse, soulevant des « enjeux de sécurité publique ». Un cocktail molotov a été projeté sur le camp le 12 août, et le 26 août, une tente a pris feu.

Depuis que ce village de toile a pris forme, des policiers du poste de quartier patrouillent fréquemment à proximité. Le SPVM n’a d’ailleurs reçu lundi « aucune demande d’assistance de la Ville pour procéder au démantèlement du campement », indique un porte-parole.

Même son de cloche du côté du MTQ. Le ministère ne compte pas intervenir tant qu’il n’aura pas reçu une demande formelle de l’administration Plante en ce sens. Bien qu’il possède le terrain, la Ville a la permission de l’utiliser comme un parc.

Solutions

Parmi les refuges temporaires annoncés la semaine dernière par Valérie Plante, celui occupant l’ancien YMCA d’Hochelaga-Maisonneuve a ouvert ses portes lundi, vers 14 h. Les 65 places disponibles allaient avoir trouvé preneur d’ici la fin de journée, certifie Michel Monette, directeur de l’organisme CARE Montréal qui est responsable des opérations. En milieu d’après-midi, une file s’était déjà formée à l’extérieur.

Il manque de place dans les refuges, confirme M. Monette, une réalité qui existait bien avant la pandémie. Il ne faut pas croire que le nombre d’itinérants a bondi en raison de la pandémie, précise-t-il.

Le directeur de CARE Montréal doute fort que les campeurs de la rue Notre-Dame se présentent au nouveau refuge dans les prochains jours, car aucun démantèlement n’est prévu pour l’instant. Une « bonne nouvelle », juge celui qui demande à l’administration Plante de « penser à l’humain avant de penser au terrain ».

Ce campement est « temporaire », insiste-t-il. La saison froide approche à grands pas. Une fois que le mercure commencera à chuter, en novembre, le démantèlement se fera de lui-même, estime-t-il.

« Ce campement est une option qui se vaut au même titre qu’un refuge, commente de son côté Sylvie Boivin, directrice de l’organisme L’Anonyme, qui intervient auprès des campeurs de Notre-Dame. Si les gens s’y sentent en sécurité, on ne voit pas la nécessité de le défaire. S’ils ne veulent pas aller dans un refuge, ce sont des humains, ils ont le droit de faire ce choix-là. »

D’autant plus qu’il manque de solutions pour ces sans-abri en quête de toit, note Mme Boivin : le manque criant de logements abordables et diversifiés.

« Il est plus que temps que les gouvernements du Canada et du Québec signent l’entente sur la stratégie nationale de l’habitation, afin de ne pas retarder davantage la construction de logements sociaux », soutient le cabinet de la mairesse Plante.