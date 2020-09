Une grève tournante dans des garderies

Quelque 10 000 responsables de services de garde en milieu familial amorcent une grève tournante aujourd’hui, en commençant par la région de Québec–Chaudière-Appalaches.

C’est que les négociations entre le ministère de la Famille et les services de garde affiliés à la CSQ durent depuis plus d’un an, sans issue en vue. La question des salaires est au cœur du conflit, le syndicat estimant que la subvention versée par Québec aux éducatrices équivaut à un montant inférieur au salaire minimum.

La région de Montréal doit être touchée par la grève tournante le 11 septembre prochain.