Une statue controversée au premier jour

Il est grand temps de remettre à sa place, soit dans le caniveau....

L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Cela les sert soit à s'enfler l'ego et à imposer leur dynastie, ou soit à minimiser leurs défaites et dans le cas de l'Empire britannique ce sont des maîtres de ce subterfuge. Il faut voir comment, après s'être fait servir plusieurs raclées par Erwin Rommel en Afrique, durant la deuxième guerre mondiale, les Britanniques l'ont élevés et presque sanctifiés pour montrer à quel point ils ne s'étaient pas fait battre par un deux de pique. Ici MC Donald et sa statue sont à l'honneur. Si on regarde sa feuille de route on voit qu'on a affaire à un des pires “petits despotes” voire un assassin cravaté, un maître du génocide et autres crimes de bon goût que les Anglais nous ont envoyés. En bref, tout ce que la colonisation Britannique sait faire, en triomphant avec éclat et vulgarité, était résumé dans cet ignoble personnage.



Oui Monsieur Legault ,(et madame sourire-Plante) il est des moments où il faut revoir l'histoire et ajuster le tir pour décapiter ces hommes qui ont été d'ignobles conquérants, des violeurs de peuples et des assassins dégueulasses. Il est grand temps que Montréal se débarasse de tous ses petits bouchers, élevés en statues, et qui ne méritent que l'oubli et la merde des caniveaux.



Il est grand temps que les peuples Autochtones, les Québécois, retrouvent un minimum de fierté avant d'être complètement assimilé et tomber dans l'oubli folklorique !